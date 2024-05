Dalla terra allo spazio Così Elt Group punta sull’innovazione per la difesa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dalle orbite alle insidie terrestri, passando per tutti i domini tradizionali e nuovi, le soluzioni tecnologiche innovative sono ormai indispensabili all’efficacia e all’efficienza dei sistemi e degli apparecchi militari che operano in questi settori. La necessità di innovare, di essere all’avanguardia e di rimanere in prima linea nell’innovazione sono considerati, anche nella dottrina delle Forze armate, un elemento imprescindibile alla base della sicurezza di un Paese. Si tratta della deterrenza tecnologica, come è stata definita più volte dal capo di Stato maggiore della, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. L’acquisizione È in questo contesto che si inserisce anche l’ultima acquisizione di ELT, che ha confermato l’acquisto del 100% di Elthub, società abruzzese che già da due anni contribuiva alle attività di ricerca ed innovazione del gruppo Elt, e che già lavorava nella divisione New Tech Lab della società romana.