Dal Rotary Firenze Est due premi dedicati ai giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - Nel mese che ilInternational dedica all’azione, dal ClubEst arrivano duedestinati agli studenti del nostro territorio. Mercoledì 22 maggio il Teatro Cartiere Carrara - nell’ambito del nostro Campionato di giornalismo “Cronisti in Classe” - è stato consegnato ilo speciale Egisto Squarci, giornalista prematuramente scomparso, consegnato dalla Presidente Sandra Manetti e dai soci Rodolfo Cigliana e Giovanni Squarci. Ad aggiudicarsi il portatile e la stampante in palio è stata la Classe IIIA della scuola secondaria Ottone Rosai, con un articolo sull’importanza dell’empatia e del dialogo nella costruzione della pace. Il ClubEst ha anche voluto assegnare una menzione speciale alla Classe IIA della scuola secondaria Da Vinci di Lastra a Signa, per il suo articolo dedicato a Guglielmo Marconi e al centenario della radio.