Non esiste una tempistica e certamente non c?è fretta. Si ritiene che la sua lunga assenza dai riflettori sia uno dei motivi per cui ha voluto dare la notizia del suo cancro tramite un videomessaggio. Sarà quando Catherine si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Tutti si sono stretti attorno a lei: William, i suoi genitori, sua sorella e suo fratello.

Daily Crown | Kate sta meglio tollera meglio la chemioterapia