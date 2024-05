Fonte : liberoquotidiano di 29 mag 2024

Sarà quando Catherine si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Non esiste una tempistica e certamente non c'è fretta. Tutti si sono stretti attorno a lei: William, i suoi genitori, sua sorella e suo fratello. Ma tornerà al lavoro al 100%, su questo non ci sono dubbi". È stato, ovviamente, un periodo molto impegnativo e preoccupante.

Daily Crown | Kate sta meglio tollera meglio la chemioterapia