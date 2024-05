Fonte : laverita.info di 29 mag 2024

. Il candidato per Forza Italia al Parlamento europeo nella circoscrizione Sud, finito nella lista degli impresentabili stilata dalla Commissione Antimafia, si difende: «Sono imputato di falso e avrei potuto ricorrere alla prescrizione già tre anni fa ma non l’ho fatto perché voglio l’assoluzione piena: lo devo a me stesso, alla mia storia, alla mia onestà intellettuale e alla mia coscienza».

D' Agostino FI | Non sono impresentabile | non ho mai subito condanne su di me fango