Da vicino nessuno è normale | come vedere le repliche dello show di Rai 2

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ha preso il via nella primavera del 2024 il nuovo programma che vede sbarcare in prima serata su Rai 2 una delle punte della conduzione, Alessandro Cattelan. L’ex veejay ha portato un format tutto nuovo, Da, andato in onda sul secondo canale a partire da lunedì 20 maggio. Tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco di quello che è definito “people”. A fare da filo conduttore della trasmissione infatti, ci sono proprio le persone, famose e non, che si mettono in gioco rivelando in tv quali siano le loro più assurde stranezze. Dopo l’annunciata assenza di Fedez nella prima puntata, si sono alternati nel salottino di Cattelan vip amatissimispettacolo, tra cui Angelina Mango, Elettra Lamborghini ed Antonio Cassano.