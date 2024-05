Da Napoli a Parigi?…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Victor Osimhen daa Parigi? E dalla capitale francese…Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Dopo l’offerta di 80 milioni di euro presentata dal Barcellona e rifiutata dal club di De Laurentiis, il Paris Saint Germain fa sul serio per Kvaratskhelia, propone 100 milioni di euro. Per il post Mbappè da Parigi gli occhi sono rivolti verso, piacciono sia Osimhen che Kvaratskhelia“. Osimhen daa… “Per Victor sul mercato le pretendenti tentano la via del risparmio rispetto alla clausola, le prospettive concrete per il suo futuro sono quattro. Ovvero l’Arsenal e il Chelsea in Premier League, il Paris Saint Germain e l’Al Hilal sul mercato saudita. Osimhen non disputerà le gare di qualificazione al Mondiale con la Nigeria in programma a giugno contro Benin e Sudafrica, ha rimediato un infortunio che lo terrà fermo un mese”.