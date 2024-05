Curriculum dello Studente | cos’è e a cosa serve per la Maturità

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilè un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studi in ambito scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Viene compilato online sulla piattaforma Unica. Questo è quanto trapela secondo quanto precisato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di uno strumento molto importante per tutti coloro che a partire dal 19 giugno saranno alle prese con l’esame di2024. Ilsarà allegato al diploma e la commissione ne terrà conto in sede di colloquio orale. Il documento va presentato, secondo quanto stabilito dal MIM, entro mercoledì 5 giugno 2024. Tuttavia le informazioni inserite potranno essere aggiornate ogni volta che servirà.