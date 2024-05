Crosetto, ipotesi di rivedere segreto su invio armi Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Sto pensando di fare come fanno alcune nazioni, che non hanno secretato il tutto ma parte. Sto pensando di arrivare a questo punto, così da cambiare quelle regole che, forse sbagliando, voi avete fissato e alle quali mi sono rigorosamente attenuto". Così il ministro della Difesa, Guido, rispondendo al question time ad una domanda del M5S sull'dellein. "Tutte le cose che lei mi ha chiesto - ha dettoal deputato Francesco Silvestri - le sa perché le ho risposto al Copasir. Ha l'elenco dei materiali, i caveat e tutto ma lei, come me, è vincolato dale non può parlare". .