Crosetto conferma il segreto sulle forniture di armi a Kiev

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Davanti ai venti di guerra che spirano sempre più forti sull’Europa e sul mondo intero, molti cittadini vorrebbero sapere quali sono leche ormai da due anni l’Italia invia all’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Una domanda lecita di cui si è fatto portavoce il Movimento 5 Stelle con un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Difesa, Guido, che, però, ha risposto senza fornire dati e numeri, trincerandosi dietro al fatto che “il governo Meloni e il ministero della Difesa, per tutto ciò che riguarda gli aiuti all’Ucraina, si sono mossi senza discostarsi di un millimetro dal solco” tracciato due anni fa dall’esecutivo di Mario Draghi. Del resto, ricorda il titolare della Difesa, “quell’autorizzazione è stata prorogata in forma identica nel 2022 e 2023” e comunque il governo “informa regolarmente il Parlamento attraverso il Copasir, come stabilito da quelle stesse regole”.