Cresta Aisla | Ecco le difficoltà di chi vive con la Sla

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alla presentazione dello studio 'What Als Wants', 'un progetto per uscire dalla solitudine' Il paziente con sclerosi laterale amiotrofica (Sla)"con moltefisiche, pratiche, burocratiche. Io sono uno dei più fortunati, perché comunque ho una terapia e una speranza. Chi non ha questocon, con paura, con la sensazione di non .