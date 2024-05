Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

Chi non ha questo vive con difficoltà, con paura, con la sensazione di non avere via d'uscita". . Io sono uno dei più fortunati, perché comunque ho una terapia e una speranza. una terapia e una speranza. Chi non ha questo vive con difficoltà, con paura, con la sensazione di non avere via d'uscita". Lo.

Cresta Aisla | Ecco le difficoltà di chi vive con la Sla