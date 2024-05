Cremonese Stroppa | Contro il Venezia servono concentrazione e attenzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Giovannie la suasono a 180 minuti dalla Serie A, la finaleilsarà l’ultimo step per i lombardi: “Sarà un ulteriore step da affrontare. Parto dal percorso fatto sin qui e faccio i complimenti alla squadra per come ci è arrivata, sono soddisfatto di com’è andata col Catanzaro. Ora ci giochiamo la cosa più bella: servirà l’entusiasmo giusto e l’giusta, sapendo che affrontiamo una signora squadra, con un motore importante per la categoria, un’identità ben precisa e allenata benissimo. E che arriva in maniera esaltante in finale come noi. Saranno due partite bellissime: domani il primo tempo, domenica il secondo”, spiega il tecnico dei grigiorossi che affronterà alla pari i lagunari. “Vorrei tenere in campo la gente più fresca, visto che abbiamo avuto più giorni per recuperare e questo problema potrebbe verificarsi tra giovedì sera e domenica sera, dove la gestione delle forze sarà determinante.