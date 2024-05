Fonte : notizie di 29 mag 2024

In conclusione, lo studio non solo ribadisce l’importanza vitale dell’utilizzo corretto delle mascherine durante pandemie ed epidemie ma invita anche alla ricerca continua per ottimizzare comfort, estetica e impatto ambientale di questi dispositivi essenziali nella salvaguardia della salute pubblica globale.

Covid | i no-mask sono una minaccia per future pandemie