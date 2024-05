Cosa successe agli Hooligans dopo la Strage dell’Heysel?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il 29 maggio del 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles fu teatro di una delle tragedie sportive più terribili. Poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, le frange più estreme della tifoseria dei Reds, attaccarono i supporter bianconeri, stipati nel settore Z. Nella calca morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600. Lasegnò uno spartiacque nella gestione degli ultras e della sicurezza negli stadi. Per prima, l’UEFA squalificò per cinque anni le squadre inglesi. Che non poterono partecipare alle competizioni europee fino al 19 settembre 1990. Nella stessa Inghilterra, che avrebbe vissuto a sua volta la tragedia di Hillsborough, del 1989, quando perirono 96 persone nella semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, si presero misure drastiche contro gliche in breve tempo resero la Premier League un campionato sicuro.