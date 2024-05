Cosa ha detto Vittoria Schisano sul calciatore della Juve con cui ha avuto una storia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’attriceha raccontato in più occasioni di averuna relazione con un, un grande campione di cui non ha mai fatto il nome. Latra i due risale ai tempi in cui l’attrice di Pomigliano d’Arco non aveva ancora completato il suo percorso di transizione, quindi prima del 2014.La fascinosa attrice transessuale ha parlato in più occasioni di questa breve relazione e lo ha fatto sempre con diplomazia, spiegando di non voler aggiungere altro perché laè finita da tempo e perché adesso è fidanzata da otto anni con Donato Scardi. Tuttavia, in occasione dell’intervista a Belve, nel 2021, raccontò qualche dettaglio in più e lo fece anche con termini molto forti. Il loro, disse, fu un rapporto squilibrato, in cui lui usava lei e lei faceva lo stesso con lui, perché cercava confermepropria femminilità non ancora compiuta, attraverso un uomo.