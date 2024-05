Cosa è la blackface e perché è offensiva e razzista

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quante volte ci è capitato, nel corso della vita, di vedere volti dipinti di nero a raffigurare una persona di colore o afrodiscendente? E quante volte abbiamo visto delle persone ridere di fronte a questi volti, senza rendersi conto del portato fortemente derogatorio e ricco di pregiudizi che questo gesto recava con sé? La “” è una pratica ormai nota in tutto il mondo, ma non tutti sembrano conoscerne significato e conseguenze. Vediamo, allora, di chesi tratta, e quali ne sono origine ed emblemi. Vi raccomandiamo... Il razzismo è sistemico e i numeri lo dimostrano Dalla culla alla tomba, il razzismo sistemico colpisce ogni aspetto della vita delle persone di colore:è e come combatterlo.