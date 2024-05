Fonte : today di 29 mag 2024

Cosa c' è dietro la scenetta Meloni-De Luca

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a today©

Cosa c'è dietro la scenetta Meloni-De Luca (Di mercoledì 29 maggio 2024) Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo e così ha fatto la premier Giorgia Meloni col governatore campano Vincenzo De Luca. Lui a febbraio, in un fuorionda con i giornalisti alla Camera l'ha definita senza troppa galanteria "stronza" e lei tre mesi dopo, arrivata a Caivano per. Leggi tutta la notizia su today (Di mercoledì 29 maggio 2024) Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo e così ha fatto la premier Giorgiacol governatore campano Vincenzo De. Lui a febbraio, in un fuorionda con i giornalisti alla Camera l'ha definita senza troppa galanteria "stronza" e lei tre mesi dopo, arrivata a Caivano per. Notizie su altre fonti Giorgia Meloni e De Luca, cosa c’è dietro il video della “str***a”: tutto era scritto «Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?». Questa frase, che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti, non è stata una semplice battuta estemporanea. Dietro il video, che ha visto la premier stringere la mano al presidente della Regione Campania, si cela una scena meticolosamente pianificata. A orchestrarla è stato il capo . thesocialpost

«Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?». Questa frase, che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti, non è stata una semplice battuta estemporanea. Dietro il video, che ha visto la premier stringere la mano al presidente della Regione Campania, si cela una scena meticolosamente pianificata. A orchestrarla è stato il capo . thesocialpost Giorgia Meloni e De Luca, cosa c’è dietro il video della «str***a»: la trappola dello staff e l’obiettivo del filmato virale «Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?». Dietro il video della stretta di mano della premier con il presidente della Regione Campania c’è una scena pianificata nei dettagli. Filmata dal capo ufficio stampa della premier Fabrizio Alfano. E rilanciata dal sito di Atreju con lo slogan «Giorgia insegnaci a vivere». La reazione è una . open.online

«Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?». Dietro il video della stretta di mano della premier con il presidente della Regione Campania c’è una scena pianificata nei dettagli. Filmata dal capo ufficio stampa della premier Fabrizio Alfano. E rilanciata dal sito di Atreju con lo slogan «Giorgia insegnaci a vivere». La reazione è una . open.online “La str***”. Giorgia Meloni a Caivano, cosa è successo durante l’incontro con Vincenzo De Luca Martedì 28 maggio è stato inaugurato il centro sportivo ex Delphinia di Caivano, zona metropolitana di Napoli, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La struttura sportiva è stata ristrutturata e risanata e tra qualche giorno potrà essere frequentata dai ragazzi del territorio. Un territorio in difficoltà, salito purtroppo ag. caffeinamagazine Video di Tendenza Video Cosa dietro Video Cosa dietro

Lui a febbraio, in un fuorionda con i giornalisti alla Camera l'ha definita senza troppa galanteria "stronza" e lei tre mesi dopo, arrivata a Caivano per. ier Giorgia Meloni col governatore campano Vincenzo De Luca. Lui a febbraio, in un fuorionda con i giornalisti alla Camera l'ha definita senza tr.