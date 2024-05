Cortona donazione di partiture e libri per la Scuola di musica comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – L’Amministrazionecon il vice sindaco e assessore alla Cultura esprime il proprio ringraziamento per il gesto di Licia Arturi Greghi. È questo il nome della benefattrice che ha deciso di donare oltre 150 pubblicazioni per ladiMontagnoni Lanari. Domenica scorsa nell’auditorium della«Morra» si Camucia si è tenuta la cerimonia di. «Si tratta di un numero consistente di opere provenienti dalla collezione del celebre musicologo Andrew Brian Porter - dichiara la donatrice Licia Arturi Greghi - le opere rappresentano un patrimonio di conoscenza per tutti i giovani che frequentano ladie che vogliono approfondire la loro culturale. Sono lieta che questepossano essere a disposizione degli allievi della».