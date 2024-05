Corte Palasio il sindaco Claudio Manara trovato senza vita in municipio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tragedia a: ilè statonel, e si ipotizza il suicidio., 67 anni e originario di Cremona, era in corsa per le amministrative e la sera precedente aveva presentato la sua lista in sala consiliare, in un clima molto teso a causa della predi alcuni oppositori, come riportato nell’ultimo post del gruppo su Facebook.Leggi anche: Grayson Murray, si è suicidato a 30 anni il giocatore di golf. Problemi di alcol e depressione La moglie, preoccupata per il mancato ritorno a casa del marito, lo ha cercato in comune insieme a una dipendente.è statoin un ufficio al piano terra, con la porta chiusa a chiave dall’interno. I carabinieri hanno dovuto intervenire per aprirla, ma pernon c’era più nulla da fare.