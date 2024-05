Corsi e centri estivi | il caro prezzi colpisce l' estate di bambini e famiglie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 29 maggio 2024)figlio, quanto mi costi! Eh sì, le scuole stanno per chiudere e oltre al tetrix organizzativo (tre mesi senza scuola!) la faccenda si fa sempre più seria per il budget familiare. Con l’, infatti, arriva il salasso per i genitori: ai 640 euro in media che si spendono al mese per i figli (dati Banca d’Italia), si aggiunge una cifra che va dai 600 ai 1000 euro (indagine KRUK Italia). A incidere sui conti sono i pasti in più e qualche sfizio, ma soprattutto i campus, per i quali si spende praticamente come a portare i figli in vacanza. Significa che senza scuola, d’, ledevono mettere in conto tra i 1240 e 1640 euro mensili, per gestire bimbi e ragazzi. In Italia mantenere un figlio fino ai diciotto anni costa oltre 175 mila euro.