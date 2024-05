Corsa nuova vita elettrica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LaOpelElectric rappresenta un notevole passo avanti nel settore delle auto elettriche compatte. Equipaggiata con un motore elettrico da 100 kW (136 cv), questa vettura garantisce prestazioni dinamiche e una guida reattiva. La batteria da 50 kWh offre un'autonomia fino a 337 km, rendendo laElectric ideale sia per la guida cittadina che per i viaggi più lunghi. Un aspetto distintivo è la capacità di ricarica rapida, che consente di raggiungere l'80% della carica in soli 30 minuti, migliorando significativamente la praticità d'uso. La tecnologia di recupero dell'energia in frenata contribuisce ulteriormente all'efficienza energetica, ottimizzando l'uso della batteria. La gestione della potenza e delle risorse è facilitata da modalità di guida selezionabili, che permettono di adattare le prestazioni del veicolo alle condizioni di guida e alle preferenze del conducente.