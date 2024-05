Corruzione urbanistica a Usmate Velate | resta ai domiciliari Magnano ex geometra di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)(Monza Brianza), 29 maggio 2024 -agli arrestil'exdicoinvolto nell'inchiesta per concorso insull'al Comune diche vede al centro l'ex capo dell'ufficio tecnico Antonio Colombo. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano per Francesco Calogero, 75enne originario della provincia di Reggio Calabria ma da decenni residente a Macherio, che aveva dato mandato alla sua avvocata Roberta Minotti di rivolgersi ai giudici della libertà per vedersi annullare o modificare l'ordinanza di custodia cautelare. Oraattende l'esito del ricorso al Tribunale del Riesame di Monza contro il sequestro patrimoniale preventivo dell'intero capitale delle due società a lui riconducibili, compreso l'intero patrimonio aziendale con le eventuali proprietà immobiliari e mobiliari.