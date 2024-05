Corriere dello Sport – Eli Junior Kroupi la Juve cerca il piccolo artista della Ligue 1

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 01:02:56 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Studia da privatista l’inglese e lo spagnolo, come ha raccontato al giornale Ouest-France. Gira spesso con l’autobus e a volte arriva al campo con lo zainetto. Eliè uno dei piccoli artisti1: mezzala del Lorient, diciassette anni, cinque gol e tre assist in trenta partite (solo undici da titolare). Il suo club è retrocesso: l’asta è aperta, il Barcellona è in prima fila, piace anche al Real Madrid e alla. La sua famiglia è ivoriana, lui è francese, è nato a Lorient il 23 giugno del 2006. Repertorio magico, potenzialità da top-player, una crescita esponenziale negli ultimi mesi: scatto, agilità, inventiva, un controllo del pallone che vale il prezzo del biglietto.