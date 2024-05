Correa Inter sempre più lontana | in Argentina più club interessati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’avventura di Joaquíncon la maglia dell’sembra ormai giunta al capolinea. L’attaccante argentino rientrato a Milano dopo un deludente prestito al Marsiglia, non rientra più nei piani della dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da TyC Sports, su di lui non ci sarebbe solo l’esse del River Plate.PIÙ LONTANO – Joaquin, arrivato all’con grandi aspettative, non è riuscito a lasciare il segno né in Serie A né durante il suo periodo al Marsiglia. La dirigenza nerazzurra, già impegnata a ridisegnare la squadra per la prossima stagione, ha praticamente escluso una possibile permanenza dell’argentino in nerazzurro per la prossima stagione. Per l’, sarà fondamentale gestire al meglio questa situazione, cercando di trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte e permettere al giocatore di rilanciarsi altrove.