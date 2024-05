Corea del Nord, oltre 200 palloncini con feci e spazzatura contro il Sud

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pechino, 29 mag. (Adnkronos) – Decine e decine di‘carichi’ di rifiuti. Più di 200, secondo l’agenzia sudna Yonhap che denuncia l’ultima ‘iniziativa’ delladelcon i grandicaduti in varie zone delladel Sud, fino alla provincia di Gyeongsang meridionale, carichi immondizia, bottiglie di plastica, batterie, pezzi di scarpe e anche letame. I militari sudni hanno invitato la popolazione a non toccare nulla e a segnalare eventuali ‘ritrovamenti’.Le immagini diffuse dalla Yonhap mostrano sacchetti di plastica attaccati con lo spago a grandibianchi che portano anche carta igienica. Per i militari sudni si tratta di una “palese violazione del diritto internazionale”, di una “seria minaccia alla sicurezza della nostra popolazione”.