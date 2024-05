Corazza e cannoni, tutte le tendenze militari e industriali per carri armati e blindati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La guerra in Ucraina – ma anche alcune vicende della seconda guerra nel Nagorno-Karabakh del 2020 – ha riportato al centro delle riflessioni l’importanza della componenteta delle forze terrestri. Il carro armato ed il mezzo blindato da combattimento per la fanteria stanno rivestendo un ruolo centrale nelle evoluzioni delle manovre a contatto, proprio come l’artiglieria sta confermando il proprio essenziale compito di supporto alla manovra e, in alcuni episodi, anche di strumento di manovra. La comparsa massiccia dei droni sul campo di battaglia e dei nuovi tipi di munizione ha reso evidenti le vulnerabilità delle piattaforme terrestri, pensate e progettate per conflitti dove le minacce erano tecnologicamente diverse. La concezione stessa di Mtb ed Ifv, così come pensata tra la fine degli anni ’70 e le guerre dei primi anni 2000, sull’onda delle esperienze ucraine, è soggetta in questa fase ad un’ampia revisione, in particolare per quanto concerne mobilità,tura ed armamento.