Copa America 2024 calendario | date orari tv e streaming

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tutto pronto per l’edizionedella. Si parte il 21 giugno con la fase a gironi. La partita di apertura avrà luogo Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, mentre la finale è in programma all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Lasarà trasmessa su Sportitalia in diretta tv e in(sull’app e sul sito dell’emittente). GIRONE A 21 giugnoOre 02:00, Argentina-Canada 22 giugnoOre 02:00, Perù-Cile 26 giugnoOre 00:00, Perù-Canada Ore 03:00, Cile-Argentina 30 giugnoOre 02:00, Argentina-Perù Ore 02:00, Canada-Cile GIRONE B 23 giugnoOre 00:00, Ecuador-Venezuela Ore 03:00, Messico-Giamaica 27 giugnoOre 00:00, Ecuador-Giamaica Ore 03:00, Venezuela-Messico 1° luglioOre 02:00, Giamaica-Venezuela Ore 02:00, Messico-Ecuador GIRONE C 24 giugnoOre 00:00, USA-Bolivia Ore 03:00, Uruguay-Panama 28 giugnoOre 00:00, Panama-USA Ore 03:00, Uruguay-Bolivia 2 luglioOre 03:00, USA-Uruguay Ore 03:00, Bolivia-Panama GIRONE D 25 giugnoOre 00:00, Colombia-Paraguay Ore 03:00, Brasile-Costa Rica 29 giugnoOre 00:00, Colombia-Costa Rica Ore 03:00, Paraguay-Brasile 3 luglioOre 03:00, Brasile-Colombia Ore 03:00, Costa Rica-Paraguay QUARTI DI FINALE 5° luglio03:00, 1A – 2B 6° luglioOre 03:00, 1B – 2A 7° luglioOre 02:00, 1C – 2D Ore 00:00, 1D – 2C SEMIFINALI 10 luglio02:00, da definire o2:00, da definire FINALE 15 luglio02:00, da definire SportFace.