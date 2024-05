Cooper’s Hill Cheese Rolling | una competizione tra follia e tradizione

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel cuore della campagna inglese, un evento annuale richiama l’attenzione del mondo intero per la sua eccentricità e il suo spirito di comunità: la. Quest’anno, il 27 maggio 2024, la collina diè stata nuovamente teatro di questa gara unica nel suo genere, dove coraggio e un pizzico disi sono incontrati in una corsa mozzafiato. In cosa consiste la. Lavede i partecipanti inseguire una ruota di formaggio Double Gloucester del peso di circa 3 kg giù per il pendio quasi verticale della collina. La sfida non è solo contro gli altri concorrenti, ma anche contro la forza di gravità e l’irregolarità del terreno che rendono ogni passo un potenziale capovolgimento.