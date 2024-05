Contestare Israele è anche generazionale | se i giovani hanno idee chiare le cose miglioreranno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Tito Borsa Non ci sono parole per descrivere quanto sta accadendo a Gaza da quasi otto mesi. Un disastro criminale a opera di, del suo premier Benjamin Netanyahu e del suo governo che ha causato almeno 35mila morti, tantissimi dei quali bambini. Se di fronte a un tale scempio del diritto internazionale, della umana comprensione e di qualunque legge morale troppo spesso mancano le parole per descrivere il proprio sgomento, è più semplice definire la situazione in casa nostra, dove dal criminale attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, gli intellettualini da salottoindossato l’elmetto tifando come sempre per le guerre che non combatteranno loro. Al di là di idiozie totali come l’accusa di “antisemitismo” a chiunque sottolinei le responsabilità dinella carneficina che da mesi sta rendendo Gaza un posto incompatibile con la vita umana, come see popolo ebraico fossero la stessa cosa, è interessante notare come la coscienza politica e sociale che ci fa stare dalla parte delle vittime e non degli aggressori sia una questioneanagrafica.