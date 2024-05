Conte sulla guerra in Ucraina l' Italia non conta nulla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "In un dibattito come quelloin, la nostra premier Giorgia Meloni non è riuscita a farsi rispettare. In Europa non contiamo". Lo dice Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, ospite di Tribù su Skytg24. "Le parole di Stoltenbergpossibilità di usare contro le basi militari russe le armi che abbiamo inviato rendono sempre più evidente il rischio di un'escalation. La presidente del Consiglio ha parlato di prudenza e, subito dopo, Macron e Scholz si sono messi d'accordo sull'uso di queste armi. Non contiamo", aggiunge. .