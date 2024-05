Conte rivoluziona il Napoli | svelato il suo progetto per il mercato in uscita

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In casasi lavora in vista della prossima stagione. La società attuerà una mini rivoluzione nel gruppo squadra. La stagione è finalmente giunta al termine, con ilche è stato sommerso dalle difficoltà fino all’ultima giornata. Le prestazioni degli azzurri sono state a dir poco allucinanti, complice sicuramente anche un ambiente “difficile”. Infatti, la società non è per nulla soddisfatta del rendimento dei calciatori, motivo per il quale verrà attuata una mini rivoluzione che andrà a colpire anche i “cosiddetti” big. Alcuni son già certi della partenza, mentre per altri bisognerà attendere le prossime settimane ed eventuali offerte. A tal proposito, alcuni protagonisti son già certi della cessione. Ad esempio, basti ripensare a Piotr Zielinski e Victor Osimhen.