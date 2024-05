Conte-Napoli le ultime | novità sui diritti d’immagine e su Oriali

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Antoniosi avvicina sempre più al. Le ultimissime sull’affare che porterebbe l’allenatore italiano in Campania. Sono ore molto delicate in casaper il futuro del nuovo allenatore. Dopo i casting condotti dal presidente De Laurentiis, la società ha finalmente individuato il profilo ideale. Si tratta di Antonio, il quale è nel mirino del presidente già da diverso tempo. Già subito dopo l’esonero di Garcia, il patron fece un tentativo importante ma il tecnico rispedì la proposta al mittente. A distanza di alcuni mesi, però, la situazione sembrerebbe essere ben diversa. Infatti, da diverse settimane, l’allenatore ha dato massima disponibilità al. Antoniocrede fermamente nel progetto ideato da Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale è pronto a mettere nero su bianco la propria firma.