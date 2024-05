Conte Napoli conferme sullo staff | la decisione su Sinatti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il tecnico salentino ha deciso gli uomini che lo affiancheranno durante l’esperienza al, spunta la scelta sul preparatore atletico. Ore caldissime per il, vicino alla definizione ufficiale dell’affare Antonio. L’ex CT, in seguito a un periodo di pausa dopo l’avventura al Tottenham, è pronto a ritornare alla carica in una piazza rovente come quella partenopea. Gli ultimi dettagli separano gli azzurri dall’annuncio, intanto l’allenatore ha già preparato loche lo accompagnerà. Nello stesso, dovrebbe esserci anche Francesco, che è tornato in azzurro con l’avvento in azzurro di Calzona, dello scorso febbraio., pronto lodi: riconfermatoIl tempo è l’unico nemico del, pronto ad annunciare l’arrivo di Antonio