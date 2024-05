Fonte : quotidiano di 29 mag 2024

"Meloni si è permessa di dire siamo più prudenti, ma ha ricevuto lo schiaffo da Macron e Scholz" secondo cui bisogna essere "pronti a colpire" con le armi date a Kiev "obiettivi militari russi. Siamo in guerra, non si sta più scherzando", "stiamo entrando nella terza guerra mondiale" e "non ce lo vogliono.

Conte da Macron e Scholz schiaffo a Meloni siamo in guerra