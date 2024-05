Conte | Borrell in linea con Stoltenberg ci portano alla Guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ROMA – “Siamo in campagna elettorale e adesso tutte le forze politiche parlano di pace e di maggiori investimenti in sanita’. Ma in realta’ l’unica forza politica che e’ stata coerente su questi punti e’ stata il Movimento 5 Stelle”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, parlando a margine di un’iniziativa al Senato. “Prendiamo atto delle dichiarazioni di, incon quella del segretario della Nato, e a queste fa eco anche la posizione di Macron: vogliono inviare troupe, mancano i combattenti in Ucraina e vogliono che le armi della Nato, dei nostri Paesi, siano utilizzate in territorio russo. Siamo ormai sull’orlo della terza, soltanto che adesso si vota e non vogliono che ci dica questo. Un attimo dopo vedrete che ci stanno portando a quello – ha continuato – Noi diciamo no, il Movimento Cinque Stelle e’ sempre coerente e l’ho detto dall’inizio che anziche’ concentrare tutti i nostri sforzi per l’escalation militare”.