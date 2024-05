Consorzio di Bonifica | sicurezza sui fiumi anche per chi lavora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Parola d’ordine: non solo per il territorio, le persone e i loro beni, maper chi opera quotidianamente suie sulle condotte idrauliche: un lavoro impegnativo e delicato, esposto, come molte altre attività, a importanti fattori di rischio. Così, in un anno che si profila “nero” per il numero di morti bie di infortuni e incidenti sul lavoro, ildi2 Alto Valdarno ha introdotto la Prima giornata anti-rischio, rivolta ai dipendenti e alle imprese agricole iscritte all’Albo che, con l’Ente, collaborano alla realizzazione del piano delle attività di2024. Con il supporto di Elisa Bonucci, consulente esperta della materia, è nata, in aggiunta alla formazione obbligatoria, una giornata evento per responsabilizzare e coinvolgere il personale tecnico e approfondire le conoscenze acquisite, in modo simpatico, divertente e collaborativo.