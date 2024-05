Fonte : quotidiano di 29 mag 2024

In positivo il turismo (su livelli record), i servizi (in moderata crescita) e l’export netto. Il prezzo del petrolio, dopo aver toccato un picco in aprile, ha invertito la rotta a maggio (83 dollari al barile, da 90), ma su un livello ancora elevato: le scorte Ocse di greggio hanno recuperato in parte, nonostante l’offerta nei paesi Opec resti limitata, segnale di debolezza della domanda mondiale di petrolio.

Congiuntura maggio positivo per le imprese di Confindustria