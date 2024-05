Confermato Pellegrini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dove eravamo rimasti? Si potrebbe annunciare così la conferma di mister Ennioalla guida del Valdinievole Montecatini per il prossimo campionato. L’ex giocatore viola era tornato sulla panchina dei biancocelesti a sei giornate dalla conclusione del campionato scorso. ma le tre vittorie e i tre pareggi conseguiti non sono stati sufficienti a salvare la squadra dalla retrocessione, arrivata al termine di un drammatico spareggio playout perso all’ultimo minuto di recupero contro il Lanciotto Campi. La società termale ha diramato il comunicato dove viene annunciata l’intenzione di proseguire sul solco tracciato nel finale di stagione, ovverto conin panchina: "Misterha dimostrato a più riprese un impegno straordinario – dice la dirigenza – la sua conoscenza tecnica è anche la capacità unica di far crescere i nostri giocatori, il suo attaccamento verso i nostri colori è impareggiabile ogni volta che è stato chiamato in causa, siamo certi che farà un ottimo lavoro per far stare in alto la squadra".