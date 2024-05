Conference League | Fiorentina prenditi la Storia Probabili formazioni e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Atene, 29 maggio 2024 – Quante volte capita dii scrivere o di dire “occasione storica”, “vittoria storica” e via dicendo. Stasera (ore 22 ore di Atene, 21 ore italiana) lapuò davvero scrivere una pagina storica, nella suama anche in quella del calcio italiano, così come già ha fatto brillantemente l’Atalanta in Europa. Si gioca, infatti, la finalissima dellatra i greci dell’Olympiakos e i viola guidati da un Vincenzo Italiano apparso caricatissimo nel pre partita: “Voglio unacon il fuoco dentro”. C’è da cancellare l’amarezza dello scorso anno a Praga contro il West Ham (che vinse in finale con un gol allo scadere) c’è da riportare un successo europeo a Firenze 63 anni dopo il trionfo in Coppa delle Coppe delladi Hamrin, Orzan e Milan.