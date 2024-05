Confcommercio Zambonelli | Tra gli imprenditori cresce la paura per furti rapine estorsione e usura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bergamo. Sicurezza percepita, andamento dei crimini, esposizione a rischioe racket, contraffazione e abusivismo. Sono questi i temi al centro dell’indagine su Legalità e sicurezza affidata daImprese per l’Italia a Format Research in occasione dell’undicesima edizione della giornata nazionale “Legalità, ci piace!”, promossa dalla confederazione. Nella macro-area del Nord Ovest il 16,8% delle imprese del terziario avverte un peggioramento della sicurezza, in particolare nei grandi centri (19,3%). Le percentuali suie gli atti vandalici, rispettivamente del 24,8% e del 22,4%, sono superiori ai valori nazionali (pari al 23,5% al 21,1%). I reati sono percepiti in aumento nei grandi centri, sebbene la percezione per l’aggressione e la violenza sia avvertita maggiormente nei piccoli centri.