Conduttrice Rai | Ecco perché non mi chiedono di partecipare ai reality

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roberta Capua è unaRai, ma dopo aver condotto Estate In Diretta nel 2021 e nel 2022 è stata messa di nuovo in panchina. Il suo volto non è mai sparito del tutto dal piccolo schermo, ma non sempre ha avuto ruoli importanti. Ora, ad esempio, è nel cast di BellaMa’ di Pierluigi Diaco. “Se mi sta stretto il ruolo a BellaMa’? No. Ho tenuto a battesimo la scorsa edizione e farò altrettanto per la prossima. Nella prima puntata sarò accanto a Pierluigi e nel corso dell’anno la mia presenza sarà più costante. BellaMa’ mi dà l’opportunità di esserci, è una trasmissione divertente; sono sempre molto grata quando lavoro, non mi tiro mai indietro. Per ora va bene così. Non mi piace fare polemica: diciamo che questo non è il mio momento, mi auguro arriverà”.