Conduttrice del telegiornale ingoia una mosca in diretta | il video diventa virale

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Vanessa Welch, durante la conduzione delsu Boston 25 News, è stata disturbata da una. L' insetto si è posato sull' occhio prima di volarle in bocca, e ildell' incidente dellatosu X. Vanessa Welch,mattutina di Boston 25, è stata elogiata per non aver perso un colpo dopo che qualcosa le è caduto in bocca a metà frase mentre dava una notizia. Gli utenti dei social media si sono meravigliati della capacità di Welch di rimanere concentrata durante la trasmissione in. ' Questa è professionalità' , ha scritto una persona. ' No, ha bisogno di un aumento, non ha nemmeno battuto ciglio' , ha detto un altro. “Nemmeno turbata. Massima professionalità”, ha osservato un altro.