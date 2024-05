Con l' intermodalità di FS rinascono i piccoli borghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una mobilità sempre più integrata, collettiva e sostenibile per connettere le città ae paesi e contrastare il crescente fenomeno dello spopolamento deicentri favorendo al contempo la loro riscoperta turistica. È questo uno degli obiettivi del Gruppo FS, guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris, per favorire lo sviluppo del Paese in un'ottica di integrazione tra infrastrutture e diverse modalità di trasporto. L'investimento in servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori permette anche la connessione e valorizzazione del patrimonio turistico e paesaggistico italiano attraverso soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. Un impegno quotidiano per contrastare il crescente svuotamento dai bacini demografici dei comuni piùe meno attrattivi e per sopperire alle disuguaglianze territoriali tra grandi città e aree interne, trasformando queste ultime in poli di interesse.