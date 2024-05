Con il loro tacco largo e la forma avvolgente sono le scarpe ideali da indossare ogni giorno senza rinunciare allo stile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quando la bella stagione è in pieno rigoglio, comincia a fare caldo ma si deve ancora andare al lavoro, comincia la ricerca della scarpa perfetta per andare in ufficio. Questo vuol dire trovare un modello che sappia coniugaree comodità,dover per forza già scoprire le dita dei piedi. La soluzione ideale c’è ed è anche di grande tendenza questa primavera. Stiamo parlando dei sabot con. Ovvero della versione comfy & chic di un grande classico. Spaziando tra altezze e mood diversi, oltre che tra sfumature e dettagli disparati, da qualche parte c’èdubbio il modello perfetto perdonna. Il suo punto di forza sta infatti nella stabilità del, nell’essere in parte aperto e quindi più fresco di décolletée e ballerine ma anche chiuso davanti.