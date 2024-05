Computer a capo di aziende è realtà Le AI come Amministratori Delegati E i manager si arrendono | Ci sostituiranno tutti VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La discussioni su cosa siano veramente le Intelligenze Artificiali impazza in tutto il mondo. In molti, istintivamente, rifiutano l’idea che questi prodotti dell’evoluzione tecnologica possano rivaleggiare con gli esseri umani o superarlicapacità cognitive. La frase ricorrente è “sono solo macchine controllate dagli umani“. Ma molti degli sviluppatori dei nuovi modelli più avanzati di AI la pensano diversamente. Tanto che pochi giorni fa, un gruppo di 25 ricercatori fra i maggiori esperti di intelligenze artificiali a livello mondiale ha lanciato un appello attraverso la rivista Science. “Le AI crescono rapidamente, governarne lo sviluppo è indispensabile e urgente per evitare che diventino ingestibili e pericolose“: questo il sunto dell’allarme lanciato dagli esperti.