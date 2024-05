Comprato un defibrillatore con le monete gettate nelle fontane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pesaro, 29 maggio 2024 – Dove vanno a finire le monetine lanciate? In un. Grazie infatti alla disponibilità dell’Amministrazione del Comune di Pesaro le monetinenella fontana di piazza del Popolo ealtrecittadine sono state donate al Comitato CRI che a sua volta le ha “trasformate” in un DAE, unautomatico esterno, presidio salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso. Ilsarà installato a bordo di una delle pattuglie della Polizia Locale. Alla consegna delera presente Davide Lombardi, Presidente neo eletto del Comitato di Pesaro. «Sono contento che la mia prima iniziativa pubblica riguardi un tema importante come quello della diffusione delle manovre salvavita ed una capillare presenza dei DAE sul territorio.