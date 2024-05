Comiso violenza sessuale su donna in villa comunale | fermato un 16enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Aggressionenel Ragusano: le urla della vittima hanno attirato un passante che ha interrotto la. Avrebbe seguito una 33enne nelladi, facendole inizialmente delle avance e poi, nonostante la reazione dellache ha tentato di allontanarlo, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali.L’aggressione, commessa da untunisino è stata interrotta dall’intervento di un passante in difesa della vittima. Il ragazzo, ospite di una comunità per minorenni non accompagnati di, è statoperda agenti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di. Alla sua identificazione gli investigatori sono giunti grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nellae nelle vie adiacenti e alle dichiarazioni di testimoni oculari che hanno assistito allasubita dalla vittima.