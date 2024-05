Comiso donna violentata in villa comunale | fermato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Avrebbe seguito unaall’interno delladi, in provincia di Ragusa, facendo prima delle avances e poi, nonostante il rifiuto della stessa, costringendola a subire atti sessuali. Sarebbe stata commessa da un minorenne di origini tunisine l’aggressione nei confronti di una 33enne, fortunatamente interrotta dall'intervento di un passante. Il ragazzo, 16 anni, era ospite di una comunità per minorenni non accompagnati proprio di: è statocon l’accusa di violenza sessuale da parte degli agenti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato locale.