Come sta Pippo Baudo? Interviene il suo entourage | ecco la verità

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In queste ore DillingerNews ha diramato una notizia decisamente preoccupante su. Secondo il portale di Fabrizio Corona, il conduttore sarebbe in gravissime condizioni.stail suoCi è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente:è in gravissime condizioni di salute. Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma. La notizia non si trova da nessuna parte proprio perché il conduttore avrebbe voluto tenere la cosa il più riservata possibile. Queste le allarmanti parole provenienti dal sito. Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita da Tag24: Dopo aver appreso la notizia uscita poche ore fa sul sito “Dillinger News”, è arrivata la smentita al giornalista di Tag24.